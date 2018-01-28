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28.01.2018  16:25   

Полицейские Харькова готовы к обеспечению общественного порядка во время факельного марша

Мероприятие посвящено 100-летию Битвы под Крутами и состоится 29 января в Харькове.


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С 19.00 около 500 участников из разных регионов страны пройдут маршем от площади Свободы до площади Конституции.

Охрану порядка и безопасность граждан по маршруту движения и в центральной части города будут обеспечивать 200 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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