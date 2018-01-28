Полицейские Харькова готовы к обеспечению общественного порядка во время факельного марша

Мероприятие посвящено 100-летию Битвы под Крутами и состоится 29 января в Харькове.
С 19.00 около 500 участников из разных регионов страны пройдут маршем от площади Свободы до площади Конституции.
Охрану порядка и безопасность граждан по маршруту движения и в центральной части города будут обеспечивать 200 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии.
Полицейские обращаются к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания. Думайте, прежде чем действовать.
Выходные будут холодными и малоснежными.
Мировое интернет-сообщество предлагает прожить последнее воскресенье января в «реальном» мире.
влажн.:
давл.:
ветер: