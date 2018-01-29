29.01.2018 16:05

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 29 января, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



dozor.kharkov.ua

Заседание назначено на 11:00.



Возле здания суда небольшое количество правоохранителей, активистов и митингующих нет.



Прибыли адвокаты Кернеса.



Потерпевшие по делу, Сергей Ряполов и Кутянин, и сторона гособвинения также в зале суда.

Прибыли Геннадий Кернес и подозреваемые по делу - охранники мэра Виталий Блинник и Евгений Смицкий.

11.19 В зал зашёл судья Андрей Антонов, началось заседание.

На прошлом заседании закончили рассмотрение материалов 5-го тома, сегодня приступили к рассмотрению материалов 6-го тома.



Прокурор Ганилов зачитывает материалы дела.

Адвокат Лидия Изовитова обращает внимание судьи на то, что оператор Оксана Синчук внесла в журнал 102 сообщение о драке между неизвестными на улице Пушкинской возле метро «Архитектора Бекетова».

О том, что драка происходила возле Макдональдса по улице Пушкинская, 37, оператору линии 102 не сообщили, что и подтвердила в зале суда под присягой Оксана Синчук. Адвокат отмечает что органы следствия искусственно притягивают совершенно другое происшествие к данному делу.

12.52 Рассмотрение материалов 6-го тома завершено. Судья обьявил небольшой перерыв.

13.26 Суд продолжается.

Началось рассмотрение материалов 7-го тома.

Сторона гособвинения зачитывает материалы дела.

Сторона защиты подает письменное ходатайство судье о признании доказательства на первой странице 7 тома (информация операторов мобильной связи) недопустимым. Адвокаты отмечают, что документ подписан неизвестной личностью, также ссылаются на статью 101 КПК, которая обязует, чтобы были протоколы следственно-разыскных действий, однако они отсутствуют.



Судья принял ходатайство адвокатов.

Лидия Изовитова сообщает о том, что следователь Бесчасный, не имея разрешения судьи на доступ к государственной тайне, получил диск от эксперта ООО "Астелит" Багила, который не являлся руководителем и не имел права передавать данную информацию. Был нарушен порядок получения диска и составления протокола. В протоколе не было серийного номера данного диска и осмотрен он был без присутствия эксперта. Адвокаты подают ходатайство о признании данного доказательства не действительным.

16.04 Заседание суда перенесено на 12 февраля 2018 года.

Справка. Следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.

Сам Геннадий Кернес неоднократно заявлял, что не совершал инкриминируемых ему преступлений и называет это дело «политически мотивированным» со стороны его давнего оппонента, а ныне министра внутренних дел Арсена Авакова. Кернес также сказал, что у следствия нет фото-, видео- или аудиоматериалов, а среди доказательств у стороны обвинения – только слова потерпевших.