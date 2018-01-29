Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 29 января, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Заседание назначено на 11:00.
Возле здания суда небольшое количество правоохранителей, активистов и митингующих нет.
Прибыли адвокаты Кернеса.
Потерпевшие по делу, Сергей Ряполов и Кутянин, и сторона гособвинения также в зале суда.
Прибыли Геннадий Кернес и подозреваемые по делу - охранники мэра Виталий Блинник и Евгений Смицкий.
11.19 В зал зашёл судья Андрей Антонов, началось заседание.
На прошлом заседании закончили рассмотрение материалов 5-го тома, сегодня приступили к рассмотрению материалов 6-го тома.
Прокурор Ганилов зачитывает материалы дела.
Адвокат Лидия Изовитова обращает внимание судьи на то, что оператор Оксана Синчук внесла в журнал 102 сообщение о драке между неизвестными на улице Пушкинской возле метро «Архитектора Бекетова».
О том, что драка происходила возле Макдональдса по улице Пушкинская, 37, оператору линии 102 не сообщили, что и подтвердила в зале суда под присягой Оксана Синчук. Адвокат отмечает что органы следствия искусственно притягивают совершенно другое происшествие к данному делу.
12.52 Рассмотрение материалов 6-го тома завершено. Судья обьявил небольшой перерыв.
13.26 Суд продолжается.
Началось рассмотрение материалов 7-го тома.
Сторона гособвинения зачитывает материалы дела.
Сторона защиты подает письменное ходатайство судье о признании доказательства на первой странице 7 тома (информация операторов мобильной связи) недопустимым. Адвокаты отмечают, что документ подписан неизвестной личностью, также ссылаются на статью 101 КПК, которая обязует, чтобы были протоколы следственно-разыскных действий, однако они отсутствуют.
Судья принял ходатайство адвокатов.
Лидия Изовитова сообщает о том, что следователь Бесчасный, не имея разрешения судьи на доступ к государственной тайне, получил диск от эксперта ООО "Астелит" Багила, который не являлся руководителем и не имел права передавать данную информацию. Был нарушен порядок получения диска и составления протокола. В протоколе не было серийного номера данного диска и осмотрен он был без присутствия эксперта. Адвокаты подают ходатайство о признании данного доказательства не действительным.
16.04 Заседание суда перенесено на 12 февраля 2018 года.
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