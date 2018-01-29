Главная Новости Власть Назначена дата очередного суда по делу Кернеса
29.01.2018  16:04   

Назначена дата очередного суда по делу Кернеса

Следующее заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса пройдет 12 февраля.


dozor.kharkov.ua
Такое решение принял судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов. 
 
Начало - в 11.00.

Напомним, на сегодняшнем заседании были рассмотрены материалы 6-го тома и начат рассматриваться 7-й том.

 

Тэги:  кернес, полтава, суд, харьков
 
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