29.01.2018 16:42

Харьковчан просят не оставлять машины на внутриквартальных дорогах

Оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий снегопадов прошло сегодня, 29 января, в Харьковском городском совете под председательством первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова.



// city.kharkov.ua

Во время заседания он отметил, что в городе активно работают все коммунальные службы. Совместными усилиями удалось обеспечить очистку от снега автомагистралей, наладить бесперебойную работу пассажирского транспорта, более-менее стабильный вывоз мусора.

Также коммунальщики продолжают очищать крыши домов от сосулек и наледи. На сегодняшнее утро от харьковчан поступило 500 соответствующих заявок. В высотных работах задействовано 150 альпинистов и 10 автовышек.



В то же время, по словам Игоря Терехова, существуют две острые проблемы - неудовлетворительное состояние тротуаров и внутриквартальных дорог. Он поручил коммунальщикам и главам районных администраций сделать все возможное для исправления ситуации.



«Мы приложим максимум усилий, чтобы расчистить все тротуары и обеспечить нормальный проход для горожан, хотя дворников реально не хватает. А вот такая ситуация с внутриквартальными дорогами сложилась не из-за того, что у нас дефицит техники, людей или ресурсов. Это связано с тем, что люди паркуют машины во дворах, перед подъездами, и наша техника не в состоянии проехать, чтобы расчистить внутриквартальные дороги, вывезти мусор. Хочу обратиться к жителям города с просьбой не оставлять машины на внутриквартальных дорогах и придомовых территориях, дать возможность городским службам выполнить их работу», - сказал Игорь Терехов.



Он поручил разработать мобильные запрещающие знаки, которые в ближайшее время будут устанавливаться в местах, где коммунальщикам особенно трудно убирать снег и вывозить мусор из-за припаркованного транспорта.



Как сообщил во время оперативного совещания директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, сегодня на расчистке внутриквартальных дорог работают около 1700 человек, 62 единицы основной техники, более 90 единиц средств малой механизации.