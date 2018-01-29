29.01.2018 17:22

Первые 100 человек, которые закажут техпаспорт онлайн в КП «БТИ», получат бесплатную курьерскую доставку

В коммунальном предприятии «Бюро технической инвентаризации» с сегодняшнего дня начата акция. Первые сто человек, которые закажут технический паспорт онлайн - бесплатно получат курьерскую доставку готовых документов по Харькову.



// city.kharkov.ua

Уже больше недели заказать технический паспорт в коммунальном предприятии «БТИ» можно онлайн. Теперь ежедневно специалисты принимают по заявке. Получить таким образом услугу, уверяют в фронт-офисе предприятия, просто и удобно.

Для этого надо зайти на сайт Департамента регистрации, в раздел КП «БТИ» онлайн услуги. Далее пройти авторизацию, указать адрес, выбрать тип объекта. Затем заявитель должен предоставить данные был ранее техпаспорт и определить срок подготовки документов.



«У нас есть стандартный срок – это 10 рабочих дней, также возможно это сделать вплоть до одного дня. Срок выбрали. Выбираем далее тип документа, подтверждающий право собственности. То есть либо это свидетельство о праве собственности, выданный приватизационным центром, договор купли-продажи, обмена, дарение, решение суда либо это свидетельство про право на наследство», – рассказывает администратор фронт-офиса КП «БТИ» Екатерина Глотова.



Человек выбирает, нужен просто технический паспорт или дополнительно со справкой о зарегистрированных правах до конца 2012 года, объясняет Екатерина Глотова. Затем нужно прикрепить сканы документов или переслать их на почту предприятия. Далее - оплата услуги несколькими способами.



«С помощью интернет-банкинга, как «Приват 24», а можно сформировать квитанцию и оплатить наличными в любом удобном терминале для человека. Хотим также сообщить, что с сегодняшнего дня стартует акция – первые 100 заказчиков, оформивших заявку онлайн, получат бесплатную курьерскую доставку готовых документов по городу Харькову по их желанию», – рассказывает заместитель директора КП «БТИ» Элина Солопихина.