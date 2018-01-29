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29.01.2018  17:56   

На Баварии пропал подросток

Сотрудники Новобаварского отдела полиции устанавливают местонахождение Евгения Безрука, 2002 года рождения.


// Нацполиция

Парень 26 января ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщают правоохранители.

Рост Евгения 186 см, худощавого телосложения, волосы прямые темного цвета, глаза карие.

Был одет в куртку синего цвета, спортивный костюм черного цвета, черные ботинки.

«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Новобаварского отдела полиции по телефонам: 102, (057) 370-41-30 или иным доступным способом», – сообщают в полиции.

Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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