На Баварии пропал подросток

Сотрудники Новобаварского отдела полиции устанавливают местонахождение Евгения Безрука, 2002 года рождения.
Парень 26 января ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщают правоохранители.
Рост Евгения 186 см, худощавого телосложения, волосы прямые темного цвета, глаза карие.
Был одет в куртку синего цвета, спортивный костюм черного цвета, черные ботинки.
«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Новобаварского отдела полиции по телефонам: 102, (057) 370-41-30 или иным доступным способом», – сообщают в полиции.
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