30.01.2018 13:28

Патрульным, уличенным в систематических взятках, объявили подозрение

Следователи прокуратуры области совместно с управлением внутренней безопасности нацполиции объявили о подозрении трем полицейским - 32-летнему старшему лейтенанту и двум 25-летним лейтенантам полиции в совершении коррупционных преступлений.



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Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, правоохранителям инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



«По данным следствия патрульные останавливали автомобили на дороге и, проверяя документы, сообщали водителю, что у него якобы присутствуют признаки алкогольного опьянения. Полицейские изымали водительское удостоверение и технический паспорт на автомобиль и запугивали водителя привлечением к ответственности за совершение административного правонарушения. «Решить вопрос» предлагали за пыть тысяч гривен. Если автомобилисты соглашались, то полицейские отпускали водителей. Затем встречались с ними в указанное время в условленном месте и обменивали документ и на деньги», – рассказал Тарасов.



При этом правоохранители выключали нагрудные видеорегистраторы, но не сообщали водителю о его законном праве на прохождение соответствующего медицинского обследования, которое могло подтвердить или опровергнуть алкогольное опьянение автомобилиста.



Установлено два эпизода преступлений, совершенных в декабре 2017 года и январе 2018 года. Общая сумма неправомерной выгоды составляет 10 тысяч гривен.



Сейчас прокуратура обратилась в Червонозаводский районный суд. Харькова с ходатайством об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения полицейских от занимаемых должностей.



Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений.



Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.