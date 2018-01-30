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30.01.2018  15:28   

Подросток, которого родители объявили в розыск, отправился к бабушке

Работники Новобаварского отдела полиции в течение нескольких часов установили местонахождение 15-летнего парня.


// Нацполиция

Напомним, 29 января в Новобаварского отдела полиции обратился 38-летний мужчина, который сообщил о том, что его сын ушел из дома и не вернулся.

Установлено, что ранее парень неоднократно уходил из дома.

На поиски беглеца был задействован личный состав и ориентирован соседние отделы полиции.

Около 23:00 того же дня работники ювенальной превенции Новобаварского отдела полиции разыскали парня. Он поехал к своей бабушке, которая проживает в Дергачевском районе.

Ребенок возвращен в семью. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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