Подросток, которого родители объявили в розыск, отправился к бабушке

Работники Новобаварского отдела полиции в течение нескольких часов установили местонахождение 15-летнего парня.
Напомним, 29 января в Новобаварского отдела полиции обратился 38-летний мужчина, который сообщил о том, что его сын ушел из дома и не вернулся.
Установлено, что ранее парень неоднократно уходил из дома.
На поиски беглеца был задействован личный состав и ориентирован соседние отделы полиции.
Около 23:00 того же дня работники ювенальной превенции Новобаварского отдела полиции разыскали парня. Он поехал к своей бабушке, которая проживает в Дергачевском районе.
Ребенок возвращен в семью. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.
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