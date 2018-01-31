Главная Новости Власть Отругали за «двойку»: обиженный подросток сбежал из дома
31.01.2018  13:01   

Отругали за «двойку»: обиженный подросток сбежал из дома

Несколько часов понадобилось полицейским, чтобы разыскать 11-летнего ребенка и вернуть домой.


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29 января в Московскоий отдел полиции обраились родители мальчика с заявлением об его пропаже.

На розыск мальчика был ориентирован личный состав Московского отдела и очередные экипажи патрульной полиции города Харькова.

Оказалось, школьник решил уйти из дома после того, как родители пожурили его за плохую учебу. Все время, пока его искали, он находился у своего приятеля, матери которого не было дома.

Полицейские вернули мальчика домой, с ним и родителями проведена профилактическая беседа.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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