31.01.2018 13:01

Отругали за «двойку»: обиженный подросток сбежал из дома

Несколько часов понадобилось полицейским, чтобы разыскать 11-летнего ребенка и вернуть домой.



// Facebook

29 января в Московскоий отдел полиции обраились родители мальчика с заявлением об его пропаже.



На розыск мальчика был ориентирован личный состав Московского отдела и очередные экипажи патрульной полиции города Харькова.



Оказалось, школьник решил уйти из дома после того, как родители пожурили его за плохую учебу. Все время, пока его искали, он находился у своего приятеля, матери которого не было дома.



Полицейские вернули мальчика домой, с ним и родителями проведена профилактическая беседа.