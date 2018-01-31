Отругали за «двойку»: обиженный подросток сбежал из дома

Несколько часов понадобилось полицейским, чтобы разыскать 11-летнего ребенка и вернуть домой.
29 января в Московскоий отдел полиции обраились родители мальчика с заявлением об его пропаже.
На розыск мальчика был ориентирован личный состав Московского отдела и очередные экипажи патрульной полиции города Харькова.
Оказалось, школьник решил уйти из дома после того, как родители пожурили его за плохую учебу. Все время, пока его искали, он находился у своего приятеля, матери которого не было дома.
Полицейские вернули мальчика домой, с ним и родителями проведена профилактическая беседа.
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.
В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней.
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