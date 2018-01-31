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31.01.2018  13:46   

Харьковская прокуратура взялась за недобросовестного пограничника

Дзержинский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры области и признал одного из работников Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины виновным в совершении коррупционных действий.


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По информации начальника отдела прокуратуры области Александра Алексейчука, пограничник приобрел транспортное средство «HYUNDAI SANTA FE» за 135 тысяч гривен, однако, нарушив действующее законодательство, не сообщил Нацкомиссии противодействия коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии в установленный срок.
 
Суд признал пограничника виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа 1,7 тыс. грн.
 
Прокуратура продолжает работу по обработке электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  пограничник, суд, харьков, прокуратура
 
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