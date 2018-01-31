Харьковская прокуратура взялась за недобросовестного пограничника

Дзержинский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры области и признал одного из работников Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины виновным в совершении коррупционных действий.
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.
В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней.
влажн.:
давл.:
ветер: