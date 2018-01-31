31.01.2018 16:15

Прокуратура передала в суд дело банды серийных грабителей

Прокуратура области направила в Купянский районный суд области обвинительный акт по подозрению трех членов организованной группы, в совершении ряда краж с проникновением в жилье в Купянском, Боровском и Шевченковском районах области (ч. 5 ст. 185 УК Украины).



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По информации процессуального руководителя в уголовном производстве - прокурора отдела прокуратуры области Антона Прокопенко, досудебным расследованием установлено, что почти за год, начиная с сентября 2016 года, организованная группа совершила более 10 краж чужого имущества. Пострадавшим нанесено около 1 миллиона 250 тысяч гривен материального ущерба. Объектами краж стали частные дома и квартиры, жилищно-коммунальное предприятие и салон красоты.

52-летний житель области, который был 7 раз судим за совершение корыстных преступлений, в очередной раз, освободившись из мест лишения свободы, создал и возглавил организованную преступную группу, которая специализировалась на соединенных с проникновением в жилище кражах. В состав группы он привлек двух жителей Купянского района (43 и 45 лет), которые также имели «опыт» и судимости за совершение аналогичных преступлений.

Кражи преступная группа совершала как днем, когда хозяева домов и квартир были на работе, так и ночью. Злоумышленники выбирали квартиру, следили за ее хозяевами, их распорядком дня и тому подобное. Также воры примечали и дома, в которых хозяева длительное время отсутствовали – например, поехали в отпуск.

В помещение заходили, сломав специально заготовленной отверткой дверной замок, или окно. Чтобы не оставлять следов «работали» в перчатках. Пока двое находились в доме, еще один участник группы дежурил на улице и в случае опасности должен был сообщать своим сообщникам каналами связи и обеспечивал отъезд с похищенным.

Воры брали все - от сбережений и золотых украшений, до духов и постельного белья. Обворовывая гаражные кооперативы, даже разбирали машины - снимали колеса и диски, вытаскивали аккумуляторы и тому подобное. Украденное сбывали, деньги делили между собой в определенных организатором частях.

Всем трем мужчинам объявлено о подозрении по факту краж, совершенных организованной группой и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК Украины). Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.