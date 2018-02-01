Кабмин принял решение о финансовой поддержке объединенных громад

В целом громады получат ресурсы для развития общим объемом около 11 млрд грн.
Правительство приняло решение, согласно которому средства из Государственного фонда регионального развития будут направлены в первую очередь на реализацию важных для громад проектов, а именно:
- строительство и модернизацию детских садов;
- модернизацию объектов профтехобразования;
- объекты экстренной медицины;
- развитие электронной экономики;
- развитие заведений физического воспитания и спорта;
- объекты инфраструктуры, критически важные для громад.
Таким образом правительство дало старт максимально эффективному распоряжению средствами фонда, а это 6 млрд грн в 2018 году, для поддержки развития социальной сферы и повышению комфорта жизни объединенных территориальных громад. В целом благодаря различным инструментам поддержки и развития регионов громады получат ресурсы для развития общим объемом около 11 млрд грн.
«Правительство через механизмы регионального развития в этом году финансирует около 11 млрд грн, - заявил премьер-министр Владимир Гройсман. - Мы подготовили решение правительства, которое позволит сфокусировать внимание местных органов власти на приоритетных проектах».
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.
В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
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