Главная Новости Власть Кабмин принял решение о финансовой поддержке объединенных громад
01.02.2018  12:22   

Кабмин принял решение о финансовой поддержке объединенных громад

В целом громады получат ресурсы для развития общим объемом около 11 млрд грн.


// ХОГА

Правительство приняло решение, согласно которому средства из Государственного фонда регионального развития будут направлены в первую очередь на реализацию важных для громад проектов, а именно:

- строительство и модернизацию детских садов;

- модернизацию объектов профтехобразования;

- объекты экстренной медицины;

- развитие электронной экономики;

- развитие заведений физического воспитания и спорта;

- объекты инфраструктуры, критически важные для громад.

Таким образом правительство дало старт максимально эффективному распоряжению средствами фонда, а это 6 млрд грн в 2018 году, для поддержки развития социальной сферы и повышению комфорта жизни объединенных территориальных громад. В целом благодаря различным инструментам поддержки и развития регионов громады получат ресурсы для развития общим объемом около 11 млрд грн.

«Правительство через механизмы регионального развития в этом году финансирует около 11 млрд грн, - заявил премьер-министр Владимир Гройсман. - Мы подготовили решение правительства, которое позволит сфокусировать внимание местных органов власти на приоритетных проектах».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  кабмин, объединенная громада
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.01 Медицина В Украине вступил в силу закон о медреформе 26.01 Культура и Туризм На Харьковщине внедрят проекты, связанные с культурным наследием 23.01 Образование Харьковские выпускники еще могут зарегистрироваться на пробное ВНО
 
 

Видео

В Харькове бесплатный проезд обеспечат ветеранам МВД, Вооруженных Сил, СБУ, а также лицам с инвалидностью ІІІ группы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 