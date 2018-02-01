01.02.2018 12:22

Кабмин принял решение о финансовой поддержке объединенных громад

В целом громады получат ресурсы для развития общим объемом около 11 млрд грн.



// ХОГА

Правительство приняло решение, согласно которому средства из Государственного фонда регионального развития будут направлены в первую очередь на реализацию важных для громад проектов, а именно:

- строительство и модернизацию детских садов;

- модернизацию объектов профтехобразования;

- объекты экстренной медицины;

- развитие электронной экономики;

- развитие заведений физического воспитания и спорта;

- объекты инфраструктуры, критически важные для громад.

Таким образом правительство дало старт максимально эффективному распоряжению средствами фонда, а это 6 млрд грн в 2018 году, для поддержки развития социальной сферы и повышению комфорта жизни объединенных территориальных громад. В целом благодаря различным инструментам поддержки и развития регионов громады получат ресурсы для развития общим объемом около 11 млрд грн.

«Правительство через механизмы регионального развития в этом году финансирует около 11 млрд грн, - заявил премьер-министр Владимир Гройсман. - Мы подготовили решение правительства, которое позволит сфокусировать внимание местных органов власти на приоритетных проектах».