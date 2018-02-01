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01.02.2018  13:15   

Житель Харьковщины «пожарил шашлык» на 12 лет тюрьмы

Балаклейский районный суд области поддержал позицию Балаклейского отдела Лозовской местной прокуратуры и признал виновным 35-летнего ранее судимого за корыстные преступления жителя пгт. Савинцы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.


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Как рассказал первый заместитель руководителя местной прокуратуры Эдуард Миргородский, суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
«Происшествие случилось в августе 2016 года. Мужчина с товарищем решили пожарить шашлык. За мясом пошел к одному из подсобных фермерских хозяйств. Чтобы заполучить барана - вооружился ножом. Зарезать скот помешал сторож, который пришел на шум. Злоумышленник ударил его ножом в живот и скрылся. Сторож, смог дойти до домовладения своего брата, который живет неподалеку фермы, и попросил о помощи. Однако через несколько недель от полученных травм он скончался в больнице», - сообщает Эдуард Миргородский.
 
Кроме того, прокуратура доказала в суде еще два эпизода преступлений, совершенных злоумышленником - кражи из домовладений, которые состоялись в августе и октябре 2016 года в Змиевском и Балаклейском районах области. Добычей злоумышленника стали строительные инструменты, бытовая техника, мебель и старинные книги.
 
Суд признал мужчину виновным в совершении кражи, нанесении телесных повреждений, повлекших смерть, и разбойном нападении (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 187 УК Украины).
 
Справка. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  шашлык, убийство, харьков, прокуратура
 
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