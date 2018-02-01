Историческое здание начала XIX века планируют передать в областную собственность

01.02.2018 17:59

Вопрос передачи памятника архитектуры национального значения «Военное училище» в Чугуеве из государственной собственности в собственность территориальных громад обсудили 1 февраля.

Заседание рабочей группы прошло под руководством заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева и первого заместителя председателя облсовета Виктора Коваленко.

«Решая вопрос передачи этого здания из государственной собственности в совместную собственность территориальных громад сел, поселков, городов области, мы находим эффективного собственника, который может проводить работу по улучшению материальной базы этих помещений и развитию туристической сферы в целом», - отметил Анатолий Бабичев.

Члены комиссии рассмотрели первоочередные шаги, которые необходимо сделать в этом направлении, и установили сроки реализации плана мероприятий.

«Наша первоочередная задача - сохранить историческое наследие и передать имущество в областную собственность. Сейчас готовим ряд шагов, среди которых - подготовка проекта решения облсовета о получении согласия на принятие объекта государственной собственности в коммунальную и разработка пакета документов для их рассмотрения в Кабинете министров», - сообщил Виктор Коваленко.

Начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцына рассказал об идее создания на базе зданий поселения военных штабов, о которых идет речь, целого культурного комплекса, интересного для туристов. В этом же здании (г. Чугуев, площадь Соборная, 2) на одном из этажей центрального корпуса размещено КУ «Художественно-мемориальный музей И.Е. Репина». Директор учреждения Светлана Бучастая рассказала, что некоторые площади планировались для передачи музею, но дело не была завершено из-за нехватки средств и нахождении здания в государственной собственности.

«Пока здание в государственной собственности, у нас нет возможности привлечения спонсорских средств и помощи фондов. Те площади, где планировали размещать фонды и экспозиции музея, мы также не имеем права занимать, а это актуальный вопрос, поскольку мы продолжаем реконструкцию усадьбы Репина. Сюда бы мог переместиться наш исторический отдел», - отметила директор музея.

Она также подчеркнула большое историческое значение здания. Именно в этом юнкерском училище учились будущие офицеры УНР, включая командира обороны в бою под Крутами Аверкия Гончаренко.

«Для туристов будет интересно посетить смотровую площадку на башне. Кстати, рассматривается возможность восстановления уникальных башенных часов с механизмом боя и фигурками военных, одетых в форму полков Чугуевского уезда», - поделилась планами Светлана Бучастая.