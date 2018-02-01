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01.02.2018  16:58   

Город предоставит льготу ветеранам силовых структур и людям с инвалидностью третьей группы

Харьковский городской совет предоставит льготу на бесплатный проезд в городском электротранспорте и метрополитене ветеранам ВСУ, СБУ, МВД и причастным к ним категориям, а также людям с инвалидностью третьей группы.


// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 1 февраля, сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, такое решение сегодня на рабочем совещании принял Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Она отметила, что в январе в городской совет поступило много обращений от ветеранов силовых структур с просьбой предоставить им право бесплатного проезда.

«Мы внимательно проанализировали эту категорию людей и выяснили, что среди тех 13 тысяч человек, которые имеют право на льготный проезд как ветераны ВСУ, МВД и СБУ, достаточно большое количество участников боевых действий, чернобыльцев, инвалидов 1-й и 2-й групп и ветеранов труда. На следующей сессии городского совета мы рассмотрим этот вопрос, уже готовится соответствующий проект решения, и предоставим для этой категории граждан право бесплатного проезда в горэлектротранспорте и метрополитене. Количество поездок будет ограничено до 50 в месяц», - отметила вице-мэр.

По ее словам, также много обращений с такой просьбой поступило от людей с инвалидностью 3-й группы, поскольку на государственном уровне льгота бесплатного проезда для них была отменена. Светлана Горбунова-Рубан отметила, что среди этой категории граждан в Харькове большое количество слабовидящих и незрячих людей, слабослышащих и неслыщащих, а также много ветеранов силовых структур, которые имеют статус людей с инвалидностью 3-й группы. В этой связи было принято решение предоставить льготу этим людям в размере 50 бесплатных поездок в городском наземном электротранспорте и метрополитене.

Как сообщила Светлана Горбунова-Рубан, на сегодняшний день в Харькове местные льготы, в том числе льготу бесплатного проезда, получают 628 тыс. человек, на компенсацию всех льгот в 2018 году в городском бюджете предусмотрено 917 млн грн. По ее словам, такая огромная сумма заложена на эту программу впервые.

«Такого спектра льгот, который предоставляется в Харькове, нет ни в одном городе Украины, потому что мы взяли на себя достаточно много обязательств по местной льготе. У нас в городе сегодня 36 видов льготных категорий граждан. Мы стараемся делать все, чтобы людям было комфортно жить в Харькове, и принимаем для этого все необходимые решения», - подчеркнула вице-мэр.

Светлана Горбунова-Рубан также отметила, что сегодня все льготники продолжают пользоваться правом бесплатного проезда по удостоверениям, свидетельствующим о льготном статусе. Для оформления льготной проездной карты «E-ticket» необходимо обращаться с анкетами в районные управления труда и социальной защиты. На сегодняшний день туда уже поступило около 100 тыс. заявлений.

При этом вице-мэр напомнила, что гражданам льготных категорий необходимо сверить содержимое своих анкет с данными Единого государственного реестра льготников - в случае отсутствия там данных могут возникнуть сложности с оформлением бесплатного проезда.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  льготы, ветераны, харьков
 
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