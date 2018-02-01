01.02.2018 18:14

В Харькове обсудили вопросы безопасности детей

В стране буквально всплеск социальных проблем - большое количество разводов, снижение уровня доходов семей и как следствие увеличение степени агрессии взрослых, нерадивые родители применяют насилие к собственным детям. В Харькове обсудили, как еще эффективнее реализовать гарантии безопасности детей, а еще исходя из опыта работы, разработали предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Украины.



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Специалисты и представители власти сели за круглый стол, чтобы обсудить вопросы безопасности детей. И не просто обсудить, а разработать предложения для внесения дополнений в законодательство Украины в сфере защиты прав детей и недопущения фактов нарушения их свобод, а также предупреждения жестокого обращения с ними.



«Мы не просто так сформулировали эту тему, мы серьёзно думали над ней, мы вкладывали в неё тот смысл, который нам сегодня необходимо передать вам как вызовы, как риски, как причины для глубочайшего волнения нашей всей территориальной громады по отношению к детям. Мы должны выйти отсюда с полным пониманием того, что мы будем делать в 2018 году с точки зрения работы наших служб по делам детей», – рассказала заместитель Харьковського городского головы по вопросам охраны здоровья и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.



В Харькове внедрена целая система защиты прав детей. И ее работу, как одну из самых эффективных, отметили в Министерстве соцполитики, как заслуживающую внедрения и в других регионах страны.



«Очень интересно быть у вас и видеть уникальную модель именно городского Департамента защиты прав детей. Потому что эта модель уникальна. Поэтому у меня есть еще и такая миссия изучить эту модель и, если будет такая возможность поделиться ею с другими крупными городами, имеющими районное деление в Украине», – рассказал представитель Министерства социальной политики Владимир Вовк.



В прошлом году в Харькове из опасных условий для здоровья и жизни из семей было изъято 175 детей. Почти 170-т родителей были лишены родительских прав. Впрочем глобальной проблемой, отмечают соцработники, сейчас остается не только не надлежащее выполнение взрослыми своих обязанностей по воспитанию детей, а прежде всего насилия по отношению к ним. Однако изъять ребенка из семьи, где для него существует угроза, срочно невозможно.



«В теории это выглядит так: служба по делам детей должна подготовить ходатайство и документы о немедленном отобрании ребёнка, вынести этот вопрос на заседание исполкома, получить решение, организовать его выполнение с участием полиции, медиков и центра соцслуюб по делам семьи, детей и молодёжи. Всё это сделать в течение суток невозможно, а ребёнок всё это время находится с пьяными или неадекватными родителями», – рассказал директор Департамента служб по делам детей Харьковского городского совета Александр Малько.



Поэтому и возникла необходимость решения этого вопроса на государственном уровне, в том числе и инициировать увеличение степени наказания для нерадивых родителей, в частности, усилить уголовную ответственность и повысить размер штрафов.



«Мы за 17 год направили 825 административных материалов по привлечению родителей к административной ответственности. Но по данным материалам штрафная санкция на первый раз - это предупреждение, а потом 51 гривна штрафа. Как вы считаете, на сегодняшний день это достаточный штраф? За 17-й год привлечено к уголовной ответственности по статье 166 за невыполнение родителями родительских обязанностей всего 6 человек, а материалов намного больше. В связи с чем это происходит? А потому что там обязательны тяжкие последствия, а это угроза жизни или смерть. Неужели нужно доводить до этого?», – рассказывает заместитель начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции Лариса Радионова.



В Харькове уже подготовили пакет предложений и обратились к народным депутатам с просьбой инициировать внесение изменений в украинское законодательство, в том числе относительно сроков рассмотрения гражданских дел по иску органов опеки об изъятии детей у родителей, возможность составления органами местного самоуправления протоколов о совершении админнарушений и принятия в исполнительный внедрения решений органов опеки о срочном изъятии детей и механизма их передачи в органы опеки.