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02.02.2018  11:37   

Полицейским, обвиненным во взяточничестве, ограничили свободу

По требованию прокуратуры Червонозаводский районный суд избрал меры и отстранил от занимаемых должностей патрульных, уличенных в систематических взятках.


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Как сообщил начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов,  двух лейтенантов суд взял под стражу с правом внесения залога (для одного из полицейских сумма залога составляет 158 тыс. грн, для второго - 149 тыс. грн). Старшему лейтенанту суд назначил домашний арест.
 
Как установило следствие, патрульные останавливали автомобили на дороге и, проверяя документы, сообщали водителю, что у него якобы присутствуют признаки алкогольного опьянения. Полицейские изымали водительское удостоверение и технический паспорт на автомобиль и запугивали водителя привлечением к ответственности за совершение административного правонарушения. "Решить вопрос" предлагали за 5 тыс. грн. Если автомобилисты соглашались, то полицейские отпускали водителей. Затем встречались с ними в указанное время в условленном месте и обменивали документы на деньги.
 
При этом правоохранители выключали нагрудные видеорегистраторы но не сообщали водителю о его законное право на прохождение соответствующего медицинского обследования, которое могло подтвердить или опровергнуть алкогольное опьянение автомобилиста.
 
Установлено два эпизода преступлений, совершенных в декабре 2017 года и январе 2018 года. Общая сумма неправомерной выгоды составляет 10 тыс. грн.
 
Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемых к совершению других преступлений.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, взятка, патрульные, харьков
 
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