Ограбление АЗС, погоня и захват заложников: полиция проводила учения (ФОТО)

Правоохранители провели тактико-специальные учения по задержанию вооруженных преступников и освобождения заложников
По легенде, работники полиции получили сообщение о совершении разбойного нападения на автозаправочную станцию, расположенную на Александровском проспекте. Двое неизвестных с оружием напали на персонал, завладели деньгами и двинулись на автомобиле «ВАЗ» в сторону проспекта Гагарина.
После получения сообщения о «преступлении» по решению руководства Главного управления Национальной полиции в области было введено в действие специальный оперативный план, собрано по тревоге личный состав, развернута деятельность Ситуационного центра.
Через некоторое время автомобиль с «преступниками» заблокировали сотрудники Управления патрульной полиции в Харьковской области. Задача усложнилась «захватом в заложники» прохожего, который находился неподалеку от места происшествия. «Злоумышленники» выдвинули требования - предоставление возможности беспрепятственно покинуть территорию Харьковской области и выкуп за заложника в сумме 100 000 долларов США.
Полицейскими было принято решение о введении в действие второго специального оперативного плана. Во время операции один из «преступников» был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска, «заложник» - освобожден.
Одному из «преступников» удалось убежать и заблокироваться в нежилом помещении, где в то время находилась женщина. В ходе переговоров с «преступником» полицейские установили, что он имеет при себе взрывное устройство и в случае штурма помещения приведет его в действие.
Для задержания вооруженного мужчины и освобождения заложника задействовали сотрудников спецподразделения КОРД.
После обезвреживания «преступников» место происшествия отработала следственно-оперативная группа. Полицейские учения завершились успешно, жертв и пострадавших удалось избежать.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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