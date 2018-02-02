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02.02.2018  13:45   

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве пропавшего таксиста

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства таксиста (ч. 1 ст. 115 УК Украины), который считался пропавшим без вести более двух недель.


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По информации начальника отдела прокуратуры Харьковской области Игоря Чуба, в результате совместной спецоперации сотрудники полиции и прокуратуры сегодня задержали двух жителей Днепропетровской области. Один из них учится в харьковском вузе.
 
«38-летний мужчина, работавший в службе такси, пропал с 13 на 14 января. В полицию обратился брат пропавшего. В результате поисков 20 января нашли автомобиль «ДЕО Нексия», на котором работал пропавший, со следами борьбы и крови. 30 января в лесном массиве нашли тело таксиста с признаками насильственной смерти. По предварительным данным следствия, убитого зарезали ножом», - сообщают в пресс-службе прокуратуры.
 
Двух фигурантов (19 и 23 лет) уголовного производства задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся обыски по месту жительства задержанных в Харькове и Днепропетровской области. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  прокуратура, убийство, харьков, таксист
 
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