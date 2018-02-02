02.02.2018 14:13

Геннадий Кернес: Уверен - депутаты поддержат вопрос о предоставлении льготы на проезд ветеранам воинской службы, МВД

На ближайшей сессии Харьковского городского совета, которая состоится 21-го февраля, будет вынесен вопрос о предоставлении льготы на проезд ветеранам воинской службы, МВД и приравненным к ним категориям без учета доходов.



facebook.com

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.

«Уважаемые харьковчане!

Относительно льготного проезда для ветеранов силовых структур. Я и мои профильные заместители в последнее время получаем много обращений по поводу того, что Харьковский городской совет якобы «незаконно» отменил для них льготы.

Это не так.

Украинское законодательство полностью переложило на местные власти вопрос предоставления льгот на проезд для граждан. В общей сложности льгота по проезду в горэлектротранспорте согласно действующему законодательству Украины предоставляется больше чем 30 категорий граждан, в том числе ветеранам воинской службы, МВД и приравненным к ним.

Однако для этой категории законодатель делает исключение, которое состоит в следующем: льгота на проезд дается выше перечисленным ветеранам с учетом доходов (ст. 7 Закона Украины «Про статус ветеранов воинской службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальная защита»).

Это за собой влечет некоторую процедуру – сбор справок для того, чтобы мы могли предоставить им возможность получать данную льготу. Мы проанализировали, что достаточно большое количество из числа ветеранов силовых структур являются участниками боевых действий, чернобыльцами, инвалидами 1 и 2 группы и ветеранами труда, что уже определило им право на льготу.

Кроме того, на очередную сессию Харьковского городского совета мы выносим предложение о льготном проезде в горэлектротранспорте для инвалидов III группы, а этих людей среди ветеранов силовых структур по нашим данным тоже достаточно.

На ближайшей сессии Харьковского городского совета, которая состоится 21-го февраля, будет вынесен вопрос о предоставлении льготы на проезд ветеранам воинской службы, МВД и приравненным к ним категориям без учета доходов.

Уверен - все эти вопросы депутаты поддержат», - сказано в обращении.