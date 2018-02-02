02.02.2018 14:46

В Харькове накрыли подпольный цех по производству «элитного» алкоголя (ФОТО)

Прокуратура области совместно с ГУ ГФС разоблачили в Харькове цех по изготовлению суррогатного алкоголя и сеть его сбыта.



khar.gp.gov.ua

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, подпольный цех находился в одном из зданий с офисными помещениями в Новобаварском районе города. Хранили и сбывали суррогат в том же здании. Магазин работал под видом выставочного зала мебельной продукции с вывеской «Мебельные фасады». Суррогат выдавали за элитный алкоголь из лимитированной серии «Duty free».

«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий было установлено, что 40-летний харьковчанин открыл подпольной цех по массовому производству водочных изделий. Гражданин - настоящий изобретатель. Водку производил путем смешивания спирта с водой. А вот виски и коньячные напитки - путем смешивания спирта с водой с добавлением коньячных ароматических добавок и жженого сахара. Далее он разливал свои смеси в тетрапак, и не простые, а известных торговых брендов. Незаконно изготовленную фальсифицированную ликеро-водочную продукцию изобретатель реализовывал через сеть Интернет, мобильное приложение «Viber» и через курьерские службы доставки грузов по всей территории Украины», - рассказывают в пресс-службе ГУ ГФС.

В ходе санкционированных судом обысков обнаружили алкогольную продукцию стоимостью около 1,5 миллионов гривен (почти 3 тысячи литров спиртосодержащей жидкости и более 1,6 тысяч литров ликеро-водочных изделий), оборудование для изготовления фальсифицированных напитков, ароматизаторы, этикетки, упаковки для бутылок, картонные коробки с логотипами известных брендов элитного алкоголя, наклейки с надписью «imited edition by Duty free» и другое.

Подакцизный товар изъят, отобраны образцы, которые направлены на экспертизу. Решается вопрос об аресте обнаруженного имущества и объявления подозрения лицам, причастным к незаконному изготовлению и реализации подакцизных товаров.

Досудебное расследование проводится по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров (ч. Ч. 1, 3 ст. 204 УК Украины). Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

ФОТО: Прокуратура