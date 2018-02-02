02.02.2018 18:12

ДТП на Сумской: дело передали в суд

Прокуратура области направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины), относительно 20-летней харьковчанки - водителя «Lexus» и 49- летнего водителя «Volkswagen Touareg».



dozor.kharkov.ua

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, досудебным расследованием установлено, что оба водителя нарушили Правила дорожного движения, что привело к гибели 6 человек и травмированию разной степени еще 6 человек.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.