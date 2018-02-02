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02.02.2018  18:12   

ДТП на Сумской: дело передали в суд

Прокуратура области направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины), относительно 20-летней харьковчанки - водителя «Lexus» и 49- летнего водителя «Volkswagen Touareg».


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Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, досудебным расследованием установлено, что оба водителя нарушили Правила дорожного движения, что привело к гибели 6 человек и травмированию разной степени еще 6 человек.
 
Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.
 
Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. По информации Национальной полиции Украины, автомобиль Lexus въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.
 
Подробности – в рубрике ДТП на Сумской.

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  дтп на сумской, авария, харьков, прокуратура, суд
 
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