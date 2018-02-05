05.02.2018 15:43

Председателем Нововодолажской РГА назначен Роман Мерзликин

Об этом говорится в Распоряжении Президента №25/2018-рп от 5 февраля 2018 года.



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«Назначить МЕРЗЛИКИНА Романа Валерьевича председателем Нововодолажской районной государственной администрации Харьковской области с 8 февраля 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством», - говорится в документе.

Справка. Роману Мерзликину 41 год, имеет высшее образование (в 2004 году закончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, юрист). Является депутатом Нововодолажского районного совета VII созыва. До назначения главой РГА занимал должность заместителя председателя Нововодолажского районного совета.