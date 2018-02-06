В городском бюджете заложено 400 миллионов гривен на проезд льготников

В 2018 году на проезд в пассажирском электротранспорте граждан льготных категорий в бюджете города Харькова заложена компенсация в размере 400 млн грн.
Об этом 5 февраля в эфире программы «Харьковские известия» на «7-м канале» сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
Она напомнила, что вскоре перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд в пассажирском электротранспорте, будет расширен. Так, льготу предоставят ветеранам ВСУ, СБУ, МВД и приравненным к ним категориям, а также инвалидам 3-й группы.
«Ветераны Вооруженных Сил, СБУ, МВД, гражданской обороны и приравненных к ним категорий часто спрашивали, почему с 1 января они не получили льготу на бесплатный проезд. Мы объяснили, что у этой категории льготников есть особенность при получении бесплатного проезда. Закон гласит, что для предоставления этой льготы им необходимо предоставить информацию о доходах на каждого члена семьи. Если этот доход меньше налоговой льготы, то они имеют право на бесплатный проезд, если больше - не имеют. В Харькове, по нашей информации, проживают около 13 тысяч льготников этой категории. Поэтому мы проанализировали ситуацию с точки зрения двойного и тройного статуса этих людей, а также других категорий. Имеется в виду, что чернобылец может одновременно быть инвалидом 1-й или 2-й групп, участником боевых действий, ветераном МВД и т.п. То есть у человека несколько статусов, и он сам выбирает, с каким ему будет лучше и надежнее пользоваться этой льготой. Выяснилось, что если мы учтем двойные статусы этих людей, то количество претендентов на льготу значительно уменьшится, и бюджет сможет обеспечить необходимую компенсацию», - пояснила Светлана Горбунова-Рубан.
По ее словам, похожая ситуация сложилась и с инвалидами 3-й группы, которым государство отменило льготу на бесплатный проезд.
«Когда мы просчитали все цифры, то увидели, что многие инвалиды третьей группы тоже имеют двойной статус, и поняли, что сможем предоставить ветеранам Вооруженных Сил, СБУ, МВД и приравненным к ним категориям льготу на бесплатный проезд и не будем требовать от них справок о доходах. При этом среди инвалидов третьей группы в Харькове большое количество слабовидящих и незрячих людей, слабослышащих и неслышащих, которым эта льгота тоже нужна. Обо всем этом мы доложили городскому голове Геннадию Кернесу, показали расчеты, и он поручил подготовить проект решения на сессию Харьковского горсовета, которая пройдет 21 февраля. На следующий день можно брать документы и нести их на получение анкеты», - рассказала Светлана Горбунова-Рубан.
Она напомнила, что сдавать документы необходимо в районные управления труда и социальной защиты (по месту регистрации заявителя) или в отделения «Мегабанка».
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