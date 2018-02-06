06.02.2018 10:36

В городском бюджете заложено 400 миллионов гривен на проезд льготников

В 2018 году на проезд в пассажирском электротранспорте граждан льготных категорий в бюджете города Харькова заложена компенсация в размере 400 млн грн.



// city.kharkov.ua

Об этом 5 февраля в эфире программы «Харьковские известия» на «7-м канале» сообщила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.



Она напомнила, что вскоре перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд в пассажирском электротранспорте, будет расширен. Так, льготу предоставят ветеранам ВСУ, СБУ, МВД и приравненным к ним категориям, а также инвалидам 3-й группы.



«Ветераны Вооруженных Сил, СБУ, МВД, гражданской обороны и приравненных к ним категорий часто спрашивали, почему с 1 января они не получили льготу на бесплатный проезд. Мы объяснили, что у этой категории льготников есть особенность при получении бесплатного проезда. Закон гласит, что для предоставления этой льготы им необходимо предоставить информацию о доходах на каждого члена семьи. Если этот доход меньше налоговой льготы, то они имеют право на бесплатный проезд, если больше - не имеют. В Харькове, по нашей информации, проживают около 13 тысяч льготников этой категории. Поэтому мы проанализировали ситуацию с точки зрения двойного и тройного статуса этих людей, а также других категорий. Имеется в виду, что чернобылец может одновременно быть инвалидом 1-й или 2-й групп, участником боевых действий, ветераном МВД и т.п. То есть у человека несколько статусов, и он сам выбирает, с каким ему будет лучше и надежнее пользоваться этой льготой. Выяснилось, что если мы учтем двойные статусы этих людей, то количество претендентов на льготу значительно уменьшится, и бюджет сможет обеспечить необходимую компенсацию», - пояснила Светлана Горбунова-Рубан.



По ее словам, похожая ситуация сложилась и с инвалидами 3-й группы, которым государство отменило льготу на бесплатный проезд.



«Когда мы просчитали все цифры, то увидели, что многие инвалиды третьей группы тоже имеют двойной статус, и поняли, что сможем предоставить ветеранам Вооруженных Сил, СБУ, МВД и приравненным к ним категориям льготу на бесплатный проезд и не будем требовать от них справок о доходах. При этом среди инвалидов третьей группы в Харькове большое количество слабовидящих и незрячих людей, слабослышащих и неслышащих, которым эта льгота тоже нужна. Обо всем этом мы доложили городскому голове Геннадию Кернесу, показали расчеты, и он поручил подготовить проект решения на сессию Харьковского горсовета, которая пройдет 21 февраля. На следующий день можно брать документы и нести их на получение анкеты», - рассказала Светлана Горбунова-Рубан.



Она напомнила, что сдавать документы необходимо в районные управления труда и социальной защиты (по месту регистрации заявителя) или в отделения «Мегабанка».

«Уже собрано около 100 тысяч анкет. Но я прошу никого не нервничать и не спешить, сломя голову. При внедрении системы единого электронного билета 2018 год считается переходным периодом. Поэтому до тех пор, пока вы не получите на руки свой льготный проездной, можете пользоваться удостоверением, дающим право на бесплатный проезд. А окончательный срок подачи документов пока не установлен», - сообщила вице-мэр.