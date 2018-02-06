06.02.2018 12:39

Пропавшего на прошлой неделе подростка разыскали в игровом клубе

Об исчезновении 11-летнего парня в полицию сообщила учительница ребенка, когда заметила, что он не пришел в школу.



// Нацполиция

Как объяснили родители, их сын ушел из дома 2 февраля. По их словам, он уже неоднократно уходил из дома.

Полицейские разыскали парня в игровом клубе. В заведении он провел последние несколько дней. Ночевал на чердаке в многоквартирном доме.



С ребенком проведена профилактическая беседа. В отношении его родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.