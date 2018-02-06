Пропавшего на прошлой неделе подростка разыскали в игровом клубе

Об исчезновении 11-летнего парня в полицию сообщила учительница ребенка, когда заметила, что он не пришел в школу.
Как объяснили родители, их сын ушел из дома 2 февраля. По их словам, он уже неоднократно уходил из дома.
Полицейские разыскали парня в игровом клубе. В заведении он провел последние несколько дней. Ночевал на чердаке в многоквартирном доме.
С ребенком проведена профилактическая беседа. В отношении его родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.
День обходных путей: есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий снег, который будет идти до самого вечера.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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