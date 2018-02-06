Главная Новости Власть Пропавшего на прошлой неделе подростка разыскали в игровом клубе
06.02.2018  12:39   

Пропавшего на прошлой неделе подростка разыскали в игровом клубе

Об исчезновении 11-летнего парня в полицию сообщила учительница ребенка, когда заметила, что он не пришел в школу.


// Нацполиция

Как объяснили родители, их сын ушел из дома 2 февраля. По их словам, он уже неоднократно уходил из дома.

Полицейские разыскали парня в игровом клубе. В заведении он провел последние несколько дней. Ночевал на чердаке в многоквартирном доме.

С ребенком проведена профилактическая беседа. В отношении его родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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