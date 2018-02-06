06.02.2018 13:57

ДТП на Сумской: суд начнет рассмотрение уголовного дела

Сегодня, 6 февраля, в 14.00 в Киевском районном суде Харькова состоится подготовительное заседание по делу ДТП на Сумской 18 октября.



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Подозреваемые Геннадий Дронов и Алена Зайцева должны присутствовать на суде.

Кроме технических вопросов суд сегодня также пересмотрит меру пресечения в отношении подозреваемых.

В какой именно последовательности будут проходить заседания пока неизвестно, сообщает UNN.



"Последовательность: с чего начинать и как проводить заседания решает судья. О пересмотре меры пресечения - прокуратура будет ходатайствовать о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.



Как рассказал УНН адвокат подозреваемого Дронова Сергей Перепелица, во время судебного заседания его подзащитный и Алена Зайцева будут сидеть в одной клетке.



"Судебное заседание должно состояться, поскольку обвинительный акт передан по двух участников, а именно Дронова и Зайцевой, тогда должно судебное заседание происходить непосредственно с их участием. Поскольку в них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей - то они должны содержаться под стражей в стеклянной клетке ", - заявил корреспонденту Сергей Перепелица.



На заседании также собираются прийти и потерпевшие, в частности мать погибшего Александра Евтеева - Светлана Винниченко, родители погибшей Дианы и пострадавшей Оксаны Берченко.



Напомним, 10 февраля заканчивается мера пресечения двух подозреваемых в смертельной харьковской ДТП - Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые сейчас находятся под стражей в 27-м СИЗО.