06.02.2018 18:41

Закон об алиментах вступил в силу: как накажут неплательщиков

Новые наказания грозят тем, чей долг превысил сумму платежей за полгода.



// Сегодня

В Украине вступил в силу закон о санкциях в отношении неплательщиков алиментов. В законе указано, что он вступает в силу через месяц после публикации в официальной прессе. 4 января закон об алиментах подписал президент Украины, документ был в "Голосе Украины" 6 января.



Одними из главных нововведений стали усиленные наказания за неуплату алиментов. Так, согласно новому законодательству, если долг по оплате алиментов превысил сумму платежей за 6 месяцев, неплательщику грозит:



– запрет на выезд за границу;

– запрет на использование оружия (в том числе и пневматического);

– запрет на охоту;

– запрет на вождение авто (исключение предусмотрено для военных во время мобилизации и участников АТО, если это является для них способом заработка или же авто используется в связи с инвалидностью)

– назначение двух месяцев соцработ (оплата на погашение задолженности, под исключение попадают инвалиды, беременные, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.)



Изменились и финансовые санкции за неуплату алиментов. В случае возникновения задолженности по вине плательщика алиментов, получатель алиментов имеет право требовать неустойку в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, однако сумма неустойки не должна превышать 100% размера основной задолженности.



Кроме того, теперь при начислении размера алиментов суд теперь учитывает целый перечень факторов:



– состояние здоровья ребенка;

– состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;

– наличие у плательщика алиментов других детей, лиц, нуждающихся в содержании;

– материальное положение того из родителей, с кем проживает ребенок.



Напомним, согласно изменениям, которые вступили в силу летом 2017 года, минимальный размер алиментов увеличился. Суд не может определить ребенку размер алиментов меньше 50% от прожиточного минимума (до этого было 30%), а все выплаты считаются собственностью ребенка.