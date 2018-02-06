06.02.2018 15:59

ДТП на Сумской: адвокаты хотят смягчения приговора и миллионных компенсаций

На подготовительном заседании адвокаты подозреваемых и потерпевших обозначили свои позиции.



// Сегодня

Защитники обвиняемых заявили о смягчающих обстоятельствах, которые могут быть учтены судом, цитирует комментарий "Украинской правде" Юлии Козырь, адвоката Елены Зайцевой, издание "Сегодня".

"Прокуратура указала в обвинительном акте раскаяние Зайцевой как смягчающее обстоятельство", – подчеркнула она.

В свою очередь, защитник второго обвиняемого, Геннадия Дронова, Сергей Перепелица отметил, что для его подзащитного никаких смягчающих обстоятельств не найдено.

"Дронова обвиняют в совершении уголовного преступления по статье ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. – Ред.). Смягчающих обстоятельств не обнаружено", – сказал он.

В то же время Перепелица выразил надежду на то, что его клиент не получит максимального срока.

"Относительно максимального срока не уверен, но в этом деле возможно все", – признался адвокат.

В свою очередь, родственники погибших в кровавом ДТП на центральной улице Харькова требуют компенсаций в размере миллиона гривен.

Об этом заявил адвокат Дмитрий Марцонь, представляющий интересы родственников потерпевших, в комментарии NewsRoom.

"Изначально ни одна из семей не хотела вести переговоры о возмещении, был жесткий отказ, а денежные переводы от семьи одной из участников ДТП были возвращены. Сейчас близкие погибших пришли к другому варианту. Сумма в миллион гривен для людей, потерявших своих родных – это моральная, а не юридическая или финансовая категория", – заверил он.

По словам юриста, требования о компенсациях выдвигают Людмила Сокол, потерявшая дочь и внучку, сестра погибшей Нины Кобисевой, а также отец Натальи Умаевой.

Что касается родственников остальных жертв – их позиция пока неизвестна.