06.02.2018 17:28

В «Прозрачных офисах» можно получить услуги в сфере социального страхования

Сотрудники Харьковского городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Харьковской области с февраля начали вести прием граждан в центрах предоставления услуг «Прозрачный офис» Киевского и Шевченковского районов.



// city.kharkov.ua

Они предоставляют консультации по вопросам социального страхования и принимают документы для назначения страховых выплат пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Обратиться по этим вопросам в «Прозрачные офисы» могут жители всех районов города.

Прием ведется по понедельникам (с 9:00 до 14:00) и четвергам (с 13:00 до 17:00).

В дальнейшем спектр услуг Харьковского городского отделения Фонда социального страхования, которые можно будет получить в «Прозрачных офисах», планируется расширить.



С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Центра предоставления социальных услуг «Прозрачный офис».