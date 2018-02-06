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06.02.2018  17:28   

В «Прозрачных офисах» можно получить услуги в сфере социального страхования

Сотрудники Харьковского городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Харьковской области с февраля начали вести прием граждан в центрах предоставления услуг «Прозрачный офис» Киевского и Шевченковского районов.


// city.kharkov.ua

Они предоставляют консультации по вопросам социального страхования и принимают документы для назначения страховых выплат пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Обратиться по этим вопросам в «Прозрачные офисы» могут жители всех районов города.

Прием ведется по понедельникам (с 9:00 до 14:00) и четвергам (с 13:00 до 17:00).

В дальнейшем спектр услуг Харьковского городского отделения Фонда социального страхования, которые можно будет получить в «Прозрачных офисах», планируется расширить.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Центра предоставления социальных услуг «Прозрачный офис».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  прозрачный офис, харьков
 
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