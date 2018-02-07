07.02.2018 10:55

ДТП на Сумской: суд перенес принятие решения на сегодня

Киевский районный суд Харькова 6 февраля отложил принятие решения о продлении меры пресечения для Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми в деле о ДТП на Сумской.



// NewsRoom

Напомним, прокуратура просит продления обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога.

Судья Виктор Попрас перенес оглашение своего решения на среду, 7 февраля, на 14:00.