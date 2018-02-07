ДТП на Сумской: суд перенес принятие решения на сегодня

Киевский районный суд Харькова 6 февраля отложил принятие решения о продлении меры пресечения для Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми в деле о ДТП на Сумской.
Напомним, прокуратура просит продления обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога.
Судья Виктор Попрас перенес оглашение своего решения на среду, 7 февраля, на 14:00.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
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давл.:
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