07.02.2018 11:03

Сносом незаконно размещенных МАФов займется независимая фирма

140 малых архитектурных форм, незаконно размещенных на территории Харькова, были демонтированы в 2017 году.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил директор Департамента территориального контроля Алексей Калина.

Он напомнил, что в прошлом году исполнительный комитет горсовета принял ряд решений, согласно которым нужно было освободить территорию Харькова от 425 малых архитектурных форм и временных сооружений, признанных самовольно размещенными.



«Как видим, удалось выполнить только треть решений исполкома. Было демонтировано 140 объектов, из них 82 – добровольно их собственниками. Как известно, обязанность демонтировать незаконно размещенные сооружения была возложена на коммунальные предприятия и районные администрации. С этим как раз и связано невыполнение решений исполкома – то погода мешает, то нет крупногабаритной техники для вывоза и масса других причин. Поэтому было принято решение, что демонтаж незаконно размещенных МАФов будет осуществлять независимая коммерческая фирма, никак не связанная с горсоветом, которая будет получать деньги за выполненную работу», - отметил Алексей Калина.



По его словам, в ближайшие дни должен пройти тендер, который определит фирму-победителя. Именно она займется дальнейшим сносом незаконно установленных киосков и малых архитектурных форм.



Как сообщил Алексей Калина, в Харькове насчитывается около 4 тыс. незаконно установленных МАФов и временных сооружений. Департамент территориального контроля занимается узакониванием этих объектов и готов подписать соответствующие договоры с их собственниками. В настоящее время вопросами аренды и размещения МАФов в городе занимается новое коммунальное предприятие «Современный город», которое находится на ул. Чернышевской, 26. Процесс оформления аренды элементов благоустройства занимает около месяца. Договор аренды с предпринимателем подписывается на год.



«За четыре месяца предприятие заключило 403 договора на размещение таких сооружений. Это 616 тысяч гривен в месяц, или 6 миллионов гривен в год. А если мы легализуем все 4 тысячи объектов, то наполнение составит 60 миллионов в год – это чистая прибыль для бюджета города без затрат», - подчеркнул директор департамента.