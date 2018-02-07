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07.02.2018  15:24   

ДТП на Сумской: Зайцевой и Дронову продлили срок содержания под стражей

Киевский районный суд Харькова принял решение о продлении меры пресечения для Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми в деле о ДТП на Сумской.


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Они останутся в СИЗО до 7 апреля 2018 года, сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Также суд принял решение не возвращать обвинительный акт в отношении Алёны Зайцевой и Геннадия Дронова в прокуратуру и признал возможным назначить рассмотрение дела по существу.

Первое заседание суда назначено на 19 февраля, начало в в 14.00.

Тэги:  дтп на сумской, суд, харьков
 
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