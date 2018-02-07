ДТП на Сумской: Зайцевой и Дронову продлили срок содержания под стражей

Киевский районный суд Харькова принял решение о продлении меры пресечения для Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми в деле о ДТП на Сумской.
Они останутся в СИЗО до 7 апреля 2018 года, сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.
Также суд принял решение не возвращать обвинительный акт в отношении Алёны Зайцевой и Геннадия Дронова в прокуратуру и признал возможным назначить рассмотрение дела по существу.
Первое заседание суда назначено на 19 февраля, начало в в 14.00.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
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