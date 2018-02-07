07.02.2018 16:10

Дополнение списка льготных категорий харьковчан рассмотрят на сессии горсовета

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в городском электротранспорте, должны расширить.



// Городской Дозор

Этот вопрос будет вынесен на голосование во время очередной сессии Харьковского городского совета, которая состоится 21 февраля.



Такое предложение городского головы рассмотрели на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения.



«Мы просим дополнить список льготных категорий на право бесплатного проезда в электротранспорте такими категориями: ветераны воинской службы и приравненных к ним силовых структур. И инвалидов третьей группы, которые ранее отсутствовали в этом перечне», – сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.



Это предложение на комиссии поддержали в целом. Теперь дело за депутатами горсовета.



Также среди приоритетных направлений - это развитие предоставления социальных услуг. В Харькове уже работают прозрачные офисы, региональный центр услуг. И работа в этом направлении продолжается.



«Сейчас планируется открытие таких прозрачных офисов - объединенного в Холодногорском районе, это Холодногорский и Новобаварский по адресу Благовещенская. 25. Следующий будет Слободской - Основянский. Это одно из приоритетных направлений, которое на сегодняшний день уже зарекомендовало себя. Мы уже видим, что нет такого наплыва очередей, нет таких возмущений граждан. Все прозрачно, все открыто, все доступно», – рассказала Лариса Болгова.



Сейчас в «Прозрачных офисах», которые работают в городе, предоставляют услуги представители фонда соцстраха, департаментов служб по делам детей, а также семьи, молодежи и спорта.



И перечень услуг, которые являются востребованными среди населения, планируют увеличивать.