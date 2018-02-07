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07.02.2018  16:26   

32 услуги в сфере государственной регистрации общественных формирований

В центрах предоставления административных услуг и Региональном центре добавили тридцать две новые услуги. А именно, в сфере государственной регистрации общественных формирований.


// city.kharkov.ua

В начале осени городской совет и главное территориальное управление юстиции подписали договор о сотрудничестве. С ноября в центрах админуслуг начали предоставлять двенадцать услуг, а теперь их перечень расширили, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

«Больше всего обращений, начиная с ноября месяца, поступает в Региональный центр услуг. Наиболее востребованной услугой является государственная регистрация изменений в сведения об общественных объединениях, которые содержатся в государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций. Мы продолжаем нашу работу с главным управлением юстиции в Харьковской области и начали прием документов во всех центрах по тридцати двум видам услуг в сфере государственной регистрации общественных формирований», – рассказала Виктория Китайгородская.

В частности, теперь в центры админуслуг и Региональный центр могут обращаться профсоюзы, творческие союзы, политические партии и другие. С полным перечнем документов можна ознакомиться на сайте Центра предоставления административных услуг. Там же доступны документы и указанный размер админсбора, если таков предполагается.  

«Учитывая, что ранее  подавать документы можно было только через управление юстиции в Харьковской области, каким-то образом это, конечно, было сложно и создавались проблемы в плане очередей. Поэтому юстиция на сегодняшний день вместе с городом приняли такое решение, что это будет актуально и лучше для граждан. В данном случае, центры будут выступать фронт-офисом, а регистрацию будут проводить в управлении юстиции, непосредственно у себя», - отметила начальник главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорова.

Тэги:  центр админуслуг, харьков
 
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