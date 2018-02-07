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07.02.2018  16:47   

Город расширит перечень льготников для бесплатной установки счетчиков

Городская власть намерена расширить перечень льготных категорий граждан, которым могут бесплатно устанавливать индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды.


// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 7 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского городского совета сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.

Так, на очередной сессии горсовета предполагается предоставить эту льготу следующим категориям граждан:

– семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, которые не могут передвигаться (до 18 лет);
– семьям, воспитывающих детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);
–  семьям, воспитывающих детей, больных ДЦП;
– семьям с детьми, где оба родителя – лица с инвалидностью I и II групп;
– неработающим родителям, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет и которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью согласно Закону Украины «О государственной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;
– лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;
– семьям матерей-героинь;
– одиноким матерям с двумя и более детьми до 18 лет;
– лицам с инвалидностью I и II групп по зрению.

Напомним, за счет средств городского бюджета приборы учета воды устанавливают участникам боевых действий; участникам войны, инвалидам войны; членам семей погибшего (умершего) ветерана войны; гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной; жертвам нацистских преследований; реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий; детям войны; ветеранам труда; многодетным и приемным семьям; ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС; участникам АТО.

Заявки на установку счетчиков воды принимают (при наличии паспорта, идентификационного кода и документа, который подтверждает льготу) в районных центрах приема населения коммунальных предприятий «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  установка счетчиков, льготчики, харьков
 
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