07.02.2018 16:47

Город расширит перечень льготников для бесплатной установки счетчиков

Городская власть намерена расширить перечень льготных категорий граждан, которым могут бесплатно устанавливать индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 7 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского городского совета сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.



Так, на очередной сессии горсовета предполагается предоставить эту льготу следующим категориям граждан:



– семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, которые не могут передвигаться (до 18 лет);

– семьям, воспитывающих детей с инвалидностью с онкологическими заболеваниями (до 18 лет);

– семьям, воспитывающих детей, больных ДЦП;

– семьям с детьми, где оба родителя – лица с инвалидностью I и II групп;

– неработающим родителям, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет и которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью согласно Закону Украины «О государственной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»;

– лицам с инвалидностью I группы, которые получают социальную пенсию или государственную социальную помощь;

– семьям матерей-героинь;

– одиноким матерям с двумя и более детьми до 18 лет;

– лицам с инвалидностью I и II групп по зрению.



Напомним, за счет средств городского бюджета приборы учета воды устанавливают участникам боевых действий; участникам войны, инвалидам войны; членам семей погибшего (умершего) ветерана войны; гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной; жертвам нацистских преследований; реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий; детям войны; ветеранам труда; многодетным и приемным семьям; ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС; участникам АТО.



Заявки на установку счетчиков воды принимают (при наличии паспорта, идентификационного кода и документа, который подтверждает льготу) в районных центрах приема населения коммунальных предприятий «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».