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07.02.2018  17:49   

В Харькове правоохранители наткнулись на дом с невольниками

Сотрудники прокуратуры совместно с полицией в рамках расследования уголовного производства другого преступления в одном из частных жилых домов Немышлянского района обнаружили около 30 человек, которые сообщили, что их удерживают насильно, якобы с целью лечения от наркотической зависимости.


// khar.gp.gov.ua

По информации руководителя местной прокуратуры №3 Руслана Скуратовича, установлено, что мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет против их воли привозили в дом.
 
По показаниям свидетелей, жертв хватали прямо на улице и доставляли в дом. Там у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Выход из помещения постоянно был под замком, а на окнах везде были решетки. К тому же к ним была приставлена ​​охрана. Некоторые из пленников заявляют, что не видели улицу больше года.
 
В подпольном центре изъяты медпрепараты, которые, по словам невольников, их насильно заставляли принимать. В ближайшее время будет назначена экспертиза, которая должна установить содержание препаратов и их назначение.
 
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц).
 
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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