Главная Новости Власть Мошенник, который, представляясь полицейским, забирал у детей мобильные телефоны, получил тюремный срок
08.02.2018  14:41   

Мошенник, который, представляясь полицейским, забирал у детей мобильные телефоны, получил тюремный срок

По требованию прокуратуры Московский районный суд. Харькова признал виновным 31-летнего харьковчанина в завладении чужим имуществом путем обмана и самовольном присвоении властных полномочий.


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Прокуратура доказала в суде, что в июне-августе 2016 ранее неоднократно судимый за корыстные преступления харьковчанин забирал у детей мобильные телефоны.
 
«Работал» злоумышленник по одной схеме - подходил к малолетним, представлялся работником милиции и предъявлял «служебное удостоверение», за которое выдавал справку из ломбарда, и под предлогом осуществления проверки мобильного, который якобы украли, просил отдать ему телефон.
 
Доверчивые дети, преимущественно мальчики 10-16 лет, воспринимали документ со штампом как настоящее удостоверение. Они отдавали псевдополицейському свои мобильные и больше их не видели.
 
Технику сдавал в ломбард, вырученные деньги тратил на собственные нужды.
 
В ходе судебного разбирательства доказано 15 эпизодов преступлений.
 
Мужчина осужден к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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