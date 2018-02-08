Мошенник, который, представляясь полицейским, забирал у детей мобильные телефоны, получил тюремный срок

По требованию прокуратуры Московский районный суд. Харькова признал виновным 31-летнего харьковчанина в завладении чужим имуществом путем обмана и самовольном присвоении властных полномочий.
Прокуратура доказала в суде, что в июне-августе 2016 ранее неоднократно судимый за корыстные преступления харьковчанин забирал у детей мобильные телефоны.
«Работал» злоумышленник по одной схеме - подходил к малолетним, представлялся работником милиции и предъявлял «служебное удостоверение», за которое выдавал справку из ломбарда, и под предлогом осуществления проверки мобильного, который якобы украли, просил отдать ему телефон.
Доверчивые дети, преимущественно мальчики 10-16 лет, воспринимали документ со штампом как настоящее удостоверение. Они отдавали псевдополицейському свои мобильные и больше их не видели.
Технику сдавал в ломбард, вырученные деньги тратил на собственные нужды.
В ходе судебного разбирательства доказано 15 эпизодов преступлений.
Мужчина осужден к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.
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Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: