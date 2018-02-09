Главная Новости Власть 21 февраля состоится сессия Харьковского горсовета
09.02.2018  13:59   

21 февраля состоится сессия Харьковского горсовета

Восемнадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 21 февраля в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В повестке дня - 63 вопроса и «Разное».

Начало сессии - в 10:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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