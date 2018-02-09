К рыбаку с сердечным приступом медики вызвали спасателей

Мужчине стало плохо посреди замерзшего водоема.
Около половины пятого вечера 8 февраля спасателям поступило сообщение от медиков скорой, что на льду Краснооскольского водохранилища человеку стало плохо.
Мужчина лежал на льду на расстоянии около 3-х километров от берега неподалеку полуострова вблизи поселка Ниже-Соленое Боровского района.
Спасатели 60-й Государственной спасательной части ГСЧС взяли необходимые средства спасения, медицинские носилки и осторожно начали продвигаться к пострадавшему.
Рядом с мужчиной было несколько рыбаков, которые поддерживали мужчину в сознании. Когда спасатели добрались до него, пострадавший 1951 года рождения все еще находился в сознательном состоянии и отвечал на поставленные вопросы. Он жаловался на боль в груди и общую слабость.
Его положили на носилки и доставили к берегу, где работники скорой медицинской помощи смогли оказать квалифицированную помощь.
По их словам, у мужчины случился сердечный приступ. Сейчас от находится в Боровской центральной районной больнице.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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