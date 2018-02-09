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09.02.2018  14:45   

К рыбаку с сердечным приступом медики вызвали спасателей

Мужчине стало плохо посреди замерзшего водоема.


// ГСЧС

Около половины пятого вечера 8 февраля спасателям поступило сообщение от медиков скорой, что на льду Краснооскольского водохранилища человеку стало плохо.

Мужчина лежал на льду на расстоянии около 3-х километров от берега неподалеку полуострова вблизи поселка Ниже-Соленое Боровского района.

Спасатели 60-й Государственной спасательной части ГСЧС взяли необходимые средства спасения, медицинские носилки и осторожно начали продвигаться к пострадавшему.

Рядом с мужчиной было несколько рыбаков, которые поддерживали мужчину в сознании. Когда спасатели добрались до него, пострадавший 1951 года рождения все еще находился в сознательном состоянии и отвечал на поставленные вопросы. Он жаловался на боль в груди и общую слабость.

Его положили на носилки и доставили к берегу, где работники скорой медицинской помощи смогли оказать квалифицированную помощь.

По их словам, у мужчины случился сердечный приступ. Сейчас от находится в Боровской центральной районной больнице.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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