09.02.2018 14:45

К рыбаку с сердечным приступом медики вызвали спасателей

Мужчине стало плохо посреди замерзшего водоема.



// ГСЧС

Около половины пятого вечера 8 февраля спасателям поступило сообщение от медиков скорой, что на льду Краснооскольского водохранилища человеку стало плохо.

Мужчина лежал на льду на расстоянии около 3-х километров от берега неподалеку полуострова вблизи поселка Ниже-Соленое Боровского района.

Спасатели 60-й Государственной спасательной части ГСЧС взяли необходимые средства спасения, медицинские носилки и осторожно начали продвигаться к пострадавшему.

Рядом с мужчиной было несколько рыбаков, которые поддерживали мужчину в сознании. Когда спасатели добрались до него, пострадавший 1951 года рождения все еще находился в сознательном состоянии и отвечал на поставленные вопросы. Он жаловался на боль в груди и общую слабость.

Его положили на носилки и доставили к берегу, где работники скорой медицинской помощи смогли оказать квалифицированную помощь.

По их словам, у мужчины случился сердечный приступ. Сейчас от находится в Боровской центральной районной больнице.