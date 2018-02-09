«Черный» лесоруб заплатит тысячи за каждый срубленый ствол

По требованию прокуратуры суд обязал незаконного лесоруба возместить 113 тысяч гривен нанесенного ущерба.
Лозовский горрайонный суд области поддержал позицию Лозовской местной прокуратуры и признал виновным 44-летнего жителя с. Бунаково в незаконной порубке леса (ст. 246 УК Украины).
Прокуратура доказала, что летом 2017 мужчина, не имея на это необходимых разрешений, незаконно спилил в лесополосе почти полтора десятка ясеней.
По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Медяника, суд обязал лесоруба возместить 113 тысяч гривен нанесенного ущерба.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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