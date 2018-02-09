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09.02.2018  15:04   

«Черный» лесоруб заплатит тысячи за каждый срубленый ствол

По требованию прокуратуры суд обязал незаконного лесоруба возместить 113 тысяч гривен нанесенного ущерба.


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Лозовский горрайонный суд области поддержал позицию Лозовской местной прокуратуры и признал виновным 44-летнего жителя с. Бунаково в незаконной порубке леса (ст. 246 УК Украины).

Прокуратура доказала, что летом 2017 мужчина, не имея на это необходимых разрешений, незаконно спилил в лесополосе почти полтора десятка ясеней.

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Медяника, суд обязал лесоруба возместить 113 тысяч гривен нанесенного ущерба.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  вырубка леса, прокуратура, харьков
 
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