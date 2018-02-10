10.02.2018 11:31

В Украине создадут кредитный реестр НБУ, но туда попадут не все заемщики

Все, кто берут кредит, попадут в кредитный реестр Национального банка Украины. Верховная Рада приняла Закон о создании и ведении такой базы.



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Для чего именно в государстве создавать этот реестр, наши корреспонденты спрашивали и у экономистов, и у правозащитников.

Кредитный реестр, должны создать в Украине в соответствии с принятым в парламенте закона, будет носить информационный характер, то есть он позволит банками собирать информацию о заемщиках и изучать их историю кредитования, а также оценивать риски для будущего сотрудничества. И в список будут вносить не всех.



Наталья Внукова, доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца

«Банки будут обязаны в общем порядке обо всех заемщиках, в сумме свыше 100 минимальных заработных плат, а на сегоднящний день если рассматривать с первого января 2018 года - 3723 грн, то есть это больше 370 тыс. грн. Вот все то, что будет касаться этих сумм заимствования со стороны заемщиков, оно будет передаваться автоматически в этот кредитный реестр. При соблюдении каких-то правил оформления данных документов».



Заемщика должны проинформировать о том, что его внесли в данный реестр, но он имеет право подкорректировать информацию, если она имеет определенные неточности. Наталья Внукова отмечает, что держателем реестра является НБУ и по закону можно рассчитывать, что права и интересы заемщиков будут сохранены. Юристы же в создании такого реестра видят определенную опасность, в частности для граждан.



Олег Михайлов, адвокат

«Введенный в действие реестр по кредиторам, на сегодняшний момент может быть только инструментом, который использует НБУ как способ устойчивости национальной валюты, соответственно возможно, в каких-то более устойчивых процессах работы банков. Но для граждан, с юридической точки зрения, будет проблема именно в том, что в такой реестр, если они попадают, то это упрощают работу фискальной службе, заявлять о том, что сведения, которые люди будут предоставлять по ежегодной, например, отчетности или даже юрлица, они могут не совпасть с теми данными, которые будут в реестре».



Исходя из этого, добавляет Олег Михайлов, этот реестр врядли положительно повлияет на экономику страны. И собственное производство кредитного реестра просто одним из условий для получения Украиной очередного транша от МВФ.