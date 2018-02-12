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12.02.2018  11:20   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 12 февраля, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


dozor.kharkov.ua

Заседание назначено на 11:00.

На сегодняшнем заседании должны продолжить изучение 7 тома материалов уголовного дела, собранных на стадии досудебного расследования.
 
Вокруг здания без оцепления правоохранителей. Активистов и митингующих нет.

В зале заседания присутствуют  Геннадий Кернес, Евгений Смицкий и Виталий Блинник и их адвокаты.

Присутствует сторона гособвинения. Из потерпевших пока только Сергей Ряполов со своим адвокатом.

За судебным заседанием также будут следить представители ОБСЕ.

Второй потерпевший Александр Кутянин и его защитник Татьяна Зелькина на суд не прибыли.

11.16 Судья Антонов зашел в зал, началось заседание.

Из защитников Геннадия Кернеса на заседании отсутствуют Юлия Плетнева (на лечении), Юлия Козырь (в отпуске).

На заседании изучают доказательную базу – 7 том уголовного производства.

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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