Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 12 февраля, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Заседание назначено на 11:00.
На сегодняшнем заседании должны продолжить изучение 7 тома материалов уголовного дела, собранных на стадии досудебного расследования.
Вокруг здания без оцепления правоохранителей. Активистов и митингующих нет.
В зале заседания присутствуют Геннадий Кернес, Евгений Смицкий и Виталий Блинник и их адвокаты.
Присутствует сторона гособвинения. Из потерпевших пока только Сергей Ряполов со своим адвокатом.
За судебным заседанием также будут следить представители ОБСЕ.
Второй потерпевший Александр Кутянин и его защитник Татьяна Зелькина на суд не прибыли.
11.16 Судья Антонов зашел в зал, началось заседание.
Из защитников Геннадия Кернеса на заседании отсутствуют Юлия Плетнева (на лечении), Юлия Козырь (в отпуске).
На заседании изучают доказательную базу – 7 том уголовного производства.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: