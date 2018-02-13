13.02.2018 10:34

В горсовете бесплатно научат, как получить грант

Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета начинает второй набор слушателей для харьковской Школы социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School».



// city.kharkov.ua

В прошлом году подготовку в школе прошли 200 студентов и преподавателей вузов, активистов общественных организаций и просто креативных харьковчан, которые искали возможности для успешной реализации собственных социальных проектов. Выпускники школы научились качественно оформлять проектные заявки на получение грантов и расширили свой круг общения. Многие из них позже смогли найти финансирование для реализации своих проектов. Так, среди девяти победителей городского конкурса инвестиционных проектов в 2017 году семь проектов были подготовлены выпускниками «Open Grants School».



Школа социального проектирования и грантрайтинга - это два организационных и десять практических занятий. Программа «Open Grants School» построена на интерактивных методах обучения и включает семинары-тренинги, персональные задания, работу над кейсами, встречи-консультации с международными экспертами и пр.



Преподаватели школы - практики, которые преуспели в гранрайтинге и готовы научить этому других.



Начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская отметила, что обучение в Школе социального проектирования и грантрайтинга является площадкой для развития компетенции, навыков, помогает в разработке и грамотном оформлении креативных проектов, способных принести реальную пользу Харькову и его жителям.



Занятия будут проводиться с 9:00 до 15:00 по выходным дням. Обучение в школе - бесплатное. Старт занятий - 18 марта.



Стать слушателем «Open Grants School» может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку по этой ссылке. При этом отбор участников будет проводиться на конкурсной основе. Приоритет будет отдан тем заявкам, авторы которых наиболее полно и структурировано обоснуют свою мотивацию.



Прием заявок продлится до 10 марта.



Подробная информация о Школе социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School» размещена на официальном сайте Управления инновационного развития и имиджевых проектов в разделе «Гранты».



Телефон для справок: (057) 725-30-84.