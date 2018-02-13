13.02.2018 12:28

С молотком за самогоном: прокуратура направила в суд обвинительный акт убийцы соседки

Харьковская местная прокуратура №3 направила в Орджоникидзевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 32-летнего харьковчанина, которому инкриминируется умышленное убийство из корыстных побуждений и разбой.



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Досудебным расследованием установлено, что в декабре прошлого года безработный мужчина, будучи навеселе, решил получить еще спиртное.



«Мужчина знал, что у 78-летней соседки есть самогон, которым она рассчитывалась за помощь по хозяйству. Вспомнил, что бабушка когда-то просила повесить на стену картину. Мужчина взял молоток и пришел в квартиру старушки и предложил свою услугу в обмен на спиртное. Однако женщина отказалась от помощи пьяного рабочего. Разъяренный мужчина набросился на старушку и стал бить ее молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась. После этого злоумышленник забрал канистру с 2,5 л самогона, а также мобильные телефоны жертвы. Найденными ключами от квартиры закрыл за собой дверь и пошел к себе домой», – рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович.



Сейчас обвиняемый находится под стражей.



Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.