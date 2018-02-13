13.02.2018 14:56

Городская власть усилит контроль над оперативным рассмотрением обращений граждан

Рабочее совещание, посвященное рассмотрению и реагированию на обращения граждан, прошло сегодня, 13 февраля, в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Совещание провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Также в мероприятии приняли участие заместители городского головы, директора профильных департаментов горсовета, а также главы администраций районов города.

Как сообщил в ходе совещания Игорь Терехов, городская власть реагирует на каждое обращение или жалобу, поступившие от жителей Харькова. Для этих целей в городе создана информационно-диспетчерская служба «15-62», в которую можно позвонить и оставить заявку по той или иной проблеме коммунального характера, профильные департаменты проводят анализ фотожалоб, поступающих от харьковчан.



Кроме того, можно адресовать обращение к городскому голове Геннадию Кернесу на его странице в Facebook. Только с начала этого года на странице городского головы в социальных сетях харьковчане оставили более 500 обращений, большая часть из которых уже рассмотрена.

Игорь Терехов дал поручение Департаменту контроля улучшить алгоритм реагирования на обращения граждан.



«Мы сегодня очень серьезно работаем над тем, как нам ускорить процесс реагирования на обращения людей, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее. Каждая из городских служб должна понимать, что она делает, как она реагирует на эти обращения, а также должна быть обратная связь между жителями города и властью», - отметил первый вице-мэр.