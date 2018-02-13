13.02.2018 17:57

В Украине заработали группы ликвидации долгов по алиментам

Работникам исполнительной службы будут разъяснять положения нового закона об усилении защиты права ребенка.



// focus.ua

В Киевской и Запорожской областях заработали первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, передает пресс-служба министерства.



По его словам, до конца февраля аналогичные мобильные группы проведут проверки во всех регионах Украины. Кроме этого, сейчас идет создание Центрального и региональных штабов по мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов.



Также такие группы будут проводить разъяснительную работу с сотрудниками исполнительной службы относительно применения норм нового закона об усилении защиты права ребенка.



«Создание штабов и мобильных групп является последовательным и логическим продолжением работы Министерства юстиции в направлении существенного улучшения в Украине ситуации с исполнением решений по взысканию алиментов», - отметил Шкляр.



Он напомнил, что новый закон устанавливает новые виды меры принуждения к неплательщикам алиментов. В частности должников, которые не платят алименты более 6 месяцев, до момента полного погашения долга могут лишать права выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться, решать, имеет ли право его ребенок покидать территорию страны. Кроме этого, должников будут привлечены к административной ответственности в виде выполнения общественно полезных работ, оплата за которые пойдет на погашение долга перед ребенком.