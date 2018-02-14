14.02.2018 10:29

«Портал харьковчанина»: заработала онлайн-платформа городских инициатив

Презентация сайта и приложения городских инициатив «Портал харьковчанина» прошла 13 февраля в Харькове.



«Портал харьковчанина»: заработала онлайн-платформа городских инициатив



В презентации приняли участие студенты и представители общественных организаций, которым рассказали, как устроена новая онлайн-платформа и как будет работать городская программа «Общественный бюджет». Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, новый сайт городских инициатив станет инструментом прямой демократии, способом коммуникации между городской властью и горожанами. По его словам, этот проект поддержал городской голова Геннадий Кернес, и «Портал харьковчанина» стал результатом работы практически всех департаментов мэрии и Молодежного совета при Харьковском городском голове.

Адрес сайта – http://portal.city.kharkov.ua. Приложение на его основе работает на двух операционных системах - iOS и Android, и совсем скоро его можно будет бесплатно скачать в «Apple Store» либо «Play Market». Сайтом можно пользоваться на украинском, русском и английском языках. Кроме того, «Портал харьковчанина» официально представлен в социальных сетях «Facebook», «Telegram» и «Instagram». Его хештег - #portal_kh.

Как сообщил председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаил Лазарев, на портале будут публиковать последние новости различных СМИ, проводить опросы, например, относительно качества предоставляемых в городе услуг, чтобы узнать мнение харьковчан и их потребности.



Зарегистрированные пользователи смогут отмечать интересные опросы или мероприятия как избранные и отслеживать ход событий. Также на сайте будет размещен большой каталог - календарь городских событий, которые разделят по рубрикам для удобства пользователей.

«Можно будет публиковать свой контент, узнавать новости, оценивать события, выражать свое мнение и доносить его до представителей органов власти. В фоновом режиме текстовая информация будет обновляться на телефоне даже в местах, где труднодоступная сеть, например в метро. Все, кто проявит активность, выразит свое мнение, будет голосовать, приглашать друзей, подавать инициативы - будут получат баллы и значки, которые можно потом обменять на подарки - билеты на концерты, в кино, аксессуары и др. Баллы формируют достижения. Если человек станет «активным харьковчанином», то сможет посещать значимые городские и всеукраинские мероприятия», - рассказал Михаил Лазарев.

Но главное, что именно через сайт «Портал харьковчанина» в городе начнут реализовывать проект «Общественный бюджет». Харьковчане смогут предлагать свои инициативы, проекты, чтобы сделать жизнь в городе комфортнее и лучше, и те проекты, которые наберут самое большое количество голосов других пользователей сайта, будут реализованы за средства городского бюджета. Всего на реализацию общественного бюджета выделено 50 млн грн, которыми теперь харьковчане смогут распоряжаться на свое усмотрение.

Подать проекты могут общественные организации, для которых предусмотрено 20 млн грн, и физические лица, на реализацию инициатив которых выделено 30 млн грн. Первичная проверка проектов будет проходить в течение трех дней, после этого профильные департаменты городского совета их рассмотрят и опубликуют на сайте. Если к поданным проектам будут замечания, их авторы получат не отказ, а рекомендации, чтобы исправить ошибки.

Выполнять первичную проверку предложенных инициатив будет рабочая группа. Уже с завтрашнего дня, 14 февраля, представители общественных организаций смогут на сайте предложить свои кандидатуры и стать членами этой группы, в которую войдут шесть человек. Именно эта рабочая группа и будет выполнять техническую модерацию проектов, смотреть, правильно ли подана информация, имеет ли проект отношение к полномочиям органов местного самоуправления и не повторяет ли целевые программы городского совета. Заполнить анкету кандидата можно будет до конца февраля. С 1 марта на сайте начнется голосование за кандидатов, в котором смогут принять участие все желающие. 22 февраля для общественных организаций пройдет обучающая лекция в хабе социальной активности «Студия 42». Начало - в 14:30.

Как отметил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, отвечать на любые интересующие вопросы общественных организаций и жителей города по работе «Портала харьковчанина» будут представители департамента.

Отметим, что пока начинает работать первая версия портала, его авторы готовы принимать замечания и предложения харьковчан по совершенствованию работы сайта. Зарегистрироваться на «Портале харьковчанина» можно будет через систему «BankID» - это единая национальная система, способ электронной идентификации граждан через украинские банки для предоставления административных услуг через Интернет (финучреждения сохраняют банковские данные, и их качество контролирует Национальный банк Украины, все проводимые операции – конфиденциальны). Кроме того, система позволяет избежать махинаций при голосовании на сайте и не даст возможность голосовать больше одного раза. Подавать проекты через портал смогут жители Харькова, которые прописаны в городе и являются членами территориальной громады, а также граждане, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрированы в Харькове.