Сын, забивший до смерти мать, которая спасла его от тюрьмы, предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура №1 направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 49-летнего харьковчанина, которого подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 87-летний матери, повлекших смерть.
Подозреваемому уже второй раз инкриминируется аналогичное преступление, но в прошлый раз все закончилось не так трагично, рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова,
Еще в 2013 году мужчину, который издевался над матерью, судили за нанесение тяжких телесных повреждений. Однако тогда женщина простила сына и отказалась от обвинения, надеясь, что тот одумается. По сути она спасла его от тюрьмы. Однако мужчина не оценил материнский поступок и, как утверждает его сестра, продолжал жестоко обращаться с родителями, с которыми жил вместе.
В конце прошлого года он, будучи навеселе, потребовал у матери денег на спиртное. Не получив их, начал бить старушку ногами, волочить ее по квартире за руку. После такого издевательства женщина уже не смогла подняться с кровати. Более того, сын не давал больной ни пищи, ни воды, еще и отцу запретил кормить ее. Кроме того, он не позволял звонить и рассказывать о случившемся.
Когда к родителям пришла их дочь, она застала мать в очень тяжелом состоянии. Сразу увезла ее в больницу, где диагностировали перелом шейки бедра. Через два дня женщина умерла. Причиной смерти стали травмы грудной клетки и правого плеча, а также легочно-сердечная недостаточность.
В начале текущего года злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.
Сейчас по требованию прокуратуры он находится под стражей.
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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