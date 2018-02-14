14.02.2018 11:58

Сын, забивший до смерти мать, которая спасла его от тюрьмы, предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура №1 направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 49-летнего харьковчанина, которого подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 87-летний матери, повлекших смерть.



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Подозреваемому уже второй раз инкриминируется аналогичное преступление, но в прошлый раз все закончилось не так трагично, рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова,



Еще в 2013 году мужчину, который издевался над матерью, судили за нанесение тяжких телесных повреждений. Однако тогда женщина простила сына и отказалась от обвинения, надеясь, что тот одумается. По сути она спасла его от тюрьмы. Однако мужчина не оценил материнский поступок и, как утверждает его сестра, продолжал жестоко обращаться с родителями, с которыми жил вместе.



В конце прошлого года он, будучи навеселе, потребовал у матери денег на спиртное. Не получив их, начал бить старушку ногами, волочить ее по квартире за руку. После такого издевательства женщина уже не смогла подняться с кровати. Более того, сын не давал больной ни пищи, ни воды, еще и отцу запретил кормить ее. Кроме того, он не позволял звонить и рассказывать о случившемся.



Когда к родителям пришла их дочь, она застала мать в очень тяжелом состоянии. Сразу увезла ее в больницу, где диагностировали перелом шейки бедра. Через два дня женщина умерла. Причиной смерти стали травмы грудной клетки и правого плеча, а также легочно-сердечная недостаточность.



В начале текущего года злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.



Сейчас по требованию прокуратуры он находится под стражей.



Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.