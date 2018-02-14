14.02.2018 12:30

Геннадий Кернес: На реализацию идей горожан горсовет выделит до миллиона гривен

В Харькове впервые будет применяться практика «бюджета участия».



// Facebook

На своей странице в Facebook харьковский мэр Геннадий Кернес объяснил, как будет работать проект «Портал харьковчанина», запущенный совместно с Молодежным советом при городском голове.

На сайте portal.city.kharkov.ua каждый житель Харькова сможет представить свои предложения, как сделать жизнь в городе еще лучше.



«Суть такова. У вас есть идея, которую вы хотите воплотить в жизнь. Вы регистрируетесь на портале и предлагаете эту идею на рассмотрение другим жителям города. Если ваше предложение пользуется успехом и поддержкой среди горожан (а это выясняется путем голосования на сайте) - горсовет выделит до миллиона гривен на его реализацию. Это называется «бюджетом участия» и такая практика применяется в Харькове впервые», – рассказал Геннадий Кернес.