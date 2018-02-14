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14.02.2018  12:30   

Геннадий Кернес: На реализацию идей горожан горсовет выделит до миллиона гривен

В Харькове впервые будет применяться практика «бюджета участия».


// Facebook

На своей странице в Facebook харьковский мэр Геннадий Кернес объяснил, как будет работать проект «Портал харьковчанина», запущенный совместно с Молодежным советом при городском голове.

На сайте portal.city.kharkov.ua каждый житель Харькова сможет представить свои предложения, как сделать жизнь в городе еще лучше.

«Суть такова. У вас есть идея, которую вы хотите воплотить в жизнь. Вы регистрируетесь на портале и предлагаете эту идею на рассмотрение другим жителям города. Если ваше предложение пользуется успехом и поддержкой среди горожан (а это выясняется путем голосования на сайте) - горсовет выделит до миллиона гривен на его реализацию. Это называется «бюджетом участия» и такая практика применяется в Харькове впервые», – рассказал Геннадий Кернес.

Тэги:  портал харьковчанина, кернес, харьков, бюджет участия
 
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