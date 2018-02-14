14.02.2018 13:49

В харьковских школах начали внедрять энергосервис за счет средств инвесторов

Об этом 14 февраля сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш.



В харьковских школах начали внедрять энергосервис за счет средств инвесторов



Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, пилотный проект по энергомодернизации бюджетных учреждений за счет средств инвестиционных компаний стартовал на базе общеобразовательных школ Шевченковского и Московского районов.



По его словам, в ноябре 2017 года в Украине заработали электронные торговые площадки, и появилась возможность проводить торги по закупке энергосервиса. В связи с этим Харьковский городской голова Геннадий Кернес дал поручение провести пилотный проект в сфере энергоэффективности на базе учреждений образования.

«Суть энергосервиса в том, что компания проводит мероприятия по энергомодернизации и получает из бюджета разницу за счет сэкономленных энергоресурсов, по истечению договора компания оставляет на балансе школы установленное там оборудование (металлопластиковые окна, индивидуальные тепловые пункты и пр.). В итоге школа и город получают экономию денежных средств и энергоэффективное оборудование», - отметил Дмитрий Гармаш.

Для пилотного проекта были определены по пять школ в Московском и Шевченковском районах города, наиболее нуждающиеся в реконструкции. Сейчас на этих объектах проводится энергоаудит - специалисты изучают проблемы и потребности зданий, для того чтобы в дальнейшем оптимизировать потребление энергоресурсов.

«В течение месяца будет подготовлен акт по энергоаудиту, после чего мы подадим эти школы на инвестиционный конкурс через площадку «Прозорро». После этого будет определена компания-победитель, которая будет проводить в этих учреждениях мероприятия по термомодернизации зданий», - сообщил заместитель директора департамента.

Планируется, что пилотный проект будет реализован в школах весной-летом 2018 года.

Как отметил Дмитрий Гармаш, в дальнейшем планируется провести масштабную энергомодернизацию во всех зданиях бюджетной сферы Харькова, и значительная ее часть будет выполнена за счет средств инвесторов.